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Сегодня, 12:34

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП


За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 человека погибло, 8 получили травмы.

Так, 30 января днем 50-летний житель Кетченеровского района управляя автомашиной «Тойота», выехал со второстепенной дороги на Федеральную автодорогу Р-22 «Каспий», не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», после чего по инерции допустил наезд на припаркованную машину. В результате ДТП погибли 2 пассажира ВАЗ-2110. Остальные доставлены в медицинское учреждение.

За неделю отстранены от управления 27 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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