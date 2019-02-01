За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 человека погибло, 8 получили травмы.



Так, 30 января днем 50-летний житель Кетченеровского района управляя автомашиной «Тойота», выехал со второстепенной дороги на Федеральную автодорогу Р-22 «Каспий», не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», после чего по инерции допустил наезд на припаркованную машину. В результате ДТП погибли 2 пассажира ВАЗ-2110. Остальные доставлены в медицинское учреждение.



За неделю отстранены от управления 27 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 человека погибло, 8 получили травмы.Так, 30 января днем 50-летний житель Кетченеровского района управляя автомашиной «Тойота», выехал со второстепенной дороги на Федеральную автодорогу Р-22 «Каспий», не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», после чего по инерции допустил наезд на припаркованную машину. В результате ДТП погибли 2 пассажира ВАЗ-2110. Остальные доставлены в медицинское учреждение.За неделю отстранены от управления 27 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.



Смотреть полный выпуск новостей



