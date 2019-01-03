В Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом

По данным Госатоинспекции, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, 14 получили травмы, в том числе 1 ребенок. По одному из фактов ДТП со смертельным исходом проводится проверка.



Как сообщили сегодня в ведомстве, это случилось накануне на пятьдесят первом километре автодороги "Яшкуль-Комсомольский". По предварительной версии, житель Дагестана не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной, за рулем которого находился 29-летний житель Ики-Бурульского района. По данным Госатоинспекции, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, 14 получили травмы, в том числе 1 ребенок. По одному из фактов ДТП со смертельным исходом проводится проверка.Как сообщили сегодня в ведомстве, это случилось накануне на пятьдесят первом километре автодороги "Яшкуль-Комсомольский". По предварительной версии, житель Дагестана не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной, за рулем которого находился 29-летний житель Ики-Бурульского района.



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