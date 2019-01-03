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Сегодня, 14:04

Водителей Калмыкии предупредили о сильном гололёде в выходные


В ближайшее время на дорогах Калмыкии ожидается сильный гололёд. Синоптики сообщают, что в 26 января погода ухудшится. Дождь со снегом с понижением температуры воздуха до - 3 градусов приведут к тому, что на дорогах всей республики появятся гололёд и изморозь. Особенно сложной ситуация будет в юго-западных районах Калмыкии.

По словам старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РК Сергея Кравца, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций увеличивается. В связи с этим водителей, которые отправляются в путь, просят быть предельно внимательными и осторожными, выбирать на трассе безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» сообщает, что дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, и просит автомобилистов не мешать работе спецтехники на трассах. В случае возникновения ЧП обращаться за помощью по дежурному телефону 8 (8512) 480652.
Уточняется, что такие же погодные условия и дорожная ситуация в регионе сохранятся и в воскресенье, 27 января.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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