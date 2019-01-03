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Сегодня, 12:03

Житель поселка Аршань-Зельмень подозревается в убийстве


Житель поселка Аршань-Зельмень подозревается в убийстве. Так, 19 января в Целинный межрайонный следственный отдел поступило сообщение об исчезновении элистинца, который 16 января ушел с животноводческой стоянки на территории Ики-Бурульского района, но домой так и не прибыл.

В ходе осмотра участка местности прилегающей к стоянке, в колодце было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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