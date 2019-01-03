Житель поселка Аршань-Зельмень подозревается в убийстве. Так, 19 января в Целинный межрайонный следственный отдел поступило сообщение об исчезновении элистинца, который 16 января ушел с животноводческой стоянки на территории Ики-Бурульского района, но домой так и не прибыл.



В ходе осмотра участка местности прилегающей к стоянке, в колодце было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Житель поселка Аршань-Зельмень подозревается в убийстве. Так, 19 января в Целинный межрайонный следственный отдел поступило сообщение об исчезновении элистинца, который 16 января ушел с животноводческой стоянки на территории Ики-Бурульского района, но домой так и не прибыл.В ходе осмотра участка местности прилегающей к стоянке, в колодце было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.



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