Возбуждено уголовное дело против стоматолога

Стоматолог одной из клиник Элисты подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в региональном следственном комитете.



Так, по версии следствия, в период с апреля по июнь прошлого года местная жительница проходила лечение в стоматологической клинике в 4 микрорайоне. Во время процедуры врач повредил дно правой гайморовой пазухи, чем был нанесен легкий вред здоровью пациентки. После чего потерпевшая была вынуждена обратиться в ресбольницу за медицинской помощью. Стоматолог одной из клиник Элисты подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в региональном следственном комитете.Так, по версии следствия, в период с апреля по июнь прошлого года местная жительница проходила лечение в стоматологической клинике в 4 микрорайоне. Во время процедуры врач повредил дно правой гайморовой пазухи, чем был нанесен легкий вред здоровью пациентки. После чего потерпевшая была вынуждена обратиться в ресбольницу за медицинской помощью.



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