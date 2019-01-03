В суд направлено дело по угону скота

Первое в этом году уголовное дело направлено в суд в отношении 4-х участников организованной преступной группы.



Они подозреваются в совершении пяти эпизодов кражи сельскохозяйственных животных на территориях Приютненского, Целинного, Кетченеровского и Яшкульского районов. Обвинительное заключение утверждено прокурором республики. Первое в этом году уголовное дело направлено в суд в отношении 4-х участников организованной преступной группы.Они подозреваются в совершении пяти эпизодов кражи сельскохозяйственных животных на территориях Приютненского, Целинного, Кетченеровского и Яшкульского районов. Обвинительное заключение утверждено прокурором республики.



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