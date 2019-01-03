О сводке ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них 4 ребенка. Погибших нет. В основном, аварии произошли в праздники на территории районов.



Что касается выходных, то в субботу 2 ДТП произошли в Элисте. Кроме того, с 7-го по 13-е января задержаны 30 водителей, севших за руль автотранспортного средства в состоянии опьянения. Из них двое - ранее лишены права управления. О сводке ГИБДД. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них 4 ребенка. Погибших нет. В основном, аварии произошли в праздники на территории районов.Что касается выходных, то в субботу 2 ДТП произошли в Элисте. Кроме того, с 7-го по 13-е января задержаны 30 водителей, севших за руль автотранспортного средства в состоянии опьянения. Из них двое - ранее лишены права управления.



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