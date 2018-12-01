Привлекли к ответственности за фальсифицированную молочную продукцию

Предприятие «Альфа Т», реализующее фальсифицированную молочную продукцию, привлечено к ответственности. Об этом сообщили в Управление Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.



По данным ведомства, в рамках пищевого мониторинга был произведен отбор проб масла «Традиционное», затем они были направлены на исследования во Всероссийский Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.



Информация была передана в соответствующие правоохранительные органы республики. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калмыкии, которым было принято решение об административной ответственности ООО «Альфа Т». Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей. Предприятие «Альфа Т», реализующее фальсифицированную молочную продукцию, привлечено к ответственности. Об этом сообщили в Управление Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.По данным ведомства, в рамках пищевого мониторинга был произведен отбор проб масла «Традиционное», затем они были направлены на исследования во Всероссийский Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.Информация была передана в соответствующие правоохранительные органы республики. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калмыкии, которым было принято решение об административной ответственности ООО «Альфа Т». Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.



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