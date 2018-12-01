ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:55

Привлекли к ответственности за фальсифицированную молочную продукцию


Привлекли к ответственности за фальсифицированную молочную продукциюПредприятие «Альфа Т», реализующее фальсифицированную молочную продукцию, привлечено к ответственности. Об этом сообщили в Управление Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

По данным ведомства, в рамках пищевого мониторинга был произведен отбор проб масла «Традиционное», затем они были направлены на исследования во Всероссийский Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Информация была передана в соответствующие правоохранительные органы республики. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калмыкии, которым было принято решение об административной ответственности ООО «Альфа Т». Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.



Другие новости по теме:

  • Верховный суд Калмыкии отменил постановления Целинного районного суда о привлечении ИП Зинаиды Карпенко к административной ответственности
  • Прокуратура признала незаконными внеплановые проверки отдела ФМС РФ в Черноземельском районе
  • В управлении Россельхознадзора провели публичные слушания
  • Выявлено 43 нарушения, привлечено к ответственности 18 лиц по итогам операции "Елка" в Калмыкии
  • В Элисте родители осквернивших памятник школьников оштрафованы
  • Из-за плохого качества дорог происходит каждое третье ДТП
  • В Калмыкии отмечается рост детской преступности
  • Руководитель управляющей компании "Центр" привлечен к уголовной ответственности за нецелевое использование денежных средств
  • Начальник Управления городского хозяйства привлечена к административной ответственности
  • Полицейские изъяли контрафактную алкогольную продукцию

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34