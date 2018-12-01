«Социальные» мошенники вновь активизировались. Так, в отдел полиции обратилась 53-летняя жительница Элисты. Она сообщила, что неизвестное лицо, взломав страницу ее племянницы, в ходе переписки попросило перевести 10 тысяч рублей.



После отправки денежных средств, связавшись по телефону с родственницей, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества. «Социальные» мошенники вновь активизировались. Так, в отдел полиции обратилась 53-летняя жительница Элисты. Она сообщила, что неизвестное лицо, взломав страницу ее племянницы, в ходе переписки попросило перевести 10 тысяч рублей.После отправки денежных средств, связавшись по телефону с родственницей, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.



Смотреть полный выпуск новостей



