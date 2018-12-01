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Сегодня, 11:53

«Социальные» мошенники вновь активизировались


«Социальные» мошенники вновь активизировались«Социальные» мошенники вновь активизировались. Так, в отдел полиции обратилась 53-летняя жительница Элисты. Она сообщила, что неизвестное лицо, взломав страницу ее племянницы, в ходе переписки попросило перевести 10 тысяч рублей.

После отправки денежных средств, связавшись по телефону с родственницей, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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