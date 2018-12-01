Мошенничество с помощью мобильного банка пока не раскрыто

Нераскрытыми остаются пять преступлений, которые были совершены за прошедшую неделю в Элисте. В основном, это мошенничество с помощью мобильного банка.



Об этом сегодня на совещании в администрации Элисты сообщили представители правоохранительных структур. За последние несколько месяцев немало горожан стали жертвами преступных посягательств злоумышленников, которые как выяснилось, находятся за пределами региона.



Также выявлено 6 фактов повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Ну, а уже с сегодняшнего дня полицейские приступили к мероприятиям, связанным с предстоящими новогодними праздниками. Нераскрытыми остаются пять преступлений, которые были совершены за прошедшую неделю в Элисте. В основном, это мошенничество с помощью мобильного банка.Об этом сегодня на совещании в администрации Элисты сообщили представители правоохранительных структур. За последние несколько месяцев немало горожан стали жертвами преступных посягательств злоумышленников, которые как выяснилось, находятся за пределами региона.Также выявлено 6 фактов повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Ну, а уже с сегодняшнего дня полицейские приступили к мероприятиям, связанным с предстоящими новогодними праздниками.



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