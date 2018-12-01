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Сегодня, 12:08

Браконьеры не спят!


Браконьеры не спят!Браконьеры не спят! На территории заповедника «Черные Земли» обнаружены две обезглавленные тушки сайгаков. По этому факту органом дознания межмуниципального отдела МВД «Яшкульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления - незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами России.

Единственный в этом году факт незаконной охоты случился как раз в период гона сайгаков. А, как известно, сейчас соотношение половозрелых самцов к численности популяции составляет всего 16 процентов. Наказание по данному преступлению предусматривает до трех лет лишения свободы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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