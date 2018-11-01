По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере в отношении неустановленного лица. По версии следствия, речь идет о сумме свыше 7 миллионов рублей, выделенных на ремонт дороги по улице Ленина, а также на обеспечение деятельности в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».



Сообщается, что заказчик оплатил подрядчику работы по устройству слоев дорожного покрытия, выполненных с нарушениями. Расследование взято под личный контроль прокурора Калмыкии, сообщают в пресс-службе ведомства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере в отношении неустановленного лица. По версии следствия, речь идет о сумме свыше 7 миллионов рублей, выделенных на ремонт дороги по улице Ленина, а также на обеспечение деятельности в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».Сообщается, что заказчик оплатил подрядчику работы по устройству слоев дорожного покрытия, выполненных с нарушениями. Расследование взято под личный контроль прокурора Калмыкии, сообщают в пресс-службе ведомства.



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