В Элисте у жителя Лаганского района изъяли «химку», наркотическое вещество, приготовленное особым способом.



По оперативной информации, полицейские, в рамках оперативно – профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью» остановили автомобиль, где у одного из пассажиров сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли наркотическое средство. В Элисте у жителя Лаганского района изъяли «химку», наркотическое вещество, приготовленное особым способом.По оперативной информации, полицейские, в рамках оперативно – профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью» остановили автомобиль, где у одного из пассажиров сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли наркотическое средство.



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