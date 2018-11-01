Выявлены нарушения ветеринарного законодательства

С апреля текущего года выявлено 54 нарушения ветеринарного законодательства сотрудниками службы. Проверки проводились на специализированном охранно-карантинном посту, расположенном на 254 километре автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Махачкала.



Всего инспекторами были досмотрены более шестисот автомашин, перевозивших сельско-хозяйственных животных и продукцию животного происхождения. С апреля текущего года выявлено 54 нарушения ветеринарного законодательства сотрудниками службы. Проверки проводились на специализированном охранно-карантинном посту, расположенном на 254 километре автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Махачкала.Всего инспекторами были досмотрены более шестисот автомашин, перевозивших сельско-хозяйственных животных и продукцию животного происхождения.



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