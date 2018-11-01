От действий телефонных мошенников пострадала элистинка

От действий телефонных мошенников пострадала 36-летняя элистинка. Сейчас сотрудники органов внутренних дел выясняют обстоятельства дела. В начале ноября потерпевшая в интернет сети подала заявки в несколько банковских организаций на получение кредита, а через несколько дней ее позвонили и сообщили, что кредит оформлен. Но для его получения необходимо заплатить комиссию - более ста тысяч рублей.



После перечисления денежных средств элистинка так и не получила кредит, а телефон якобы банковского сотрудника стал недоступен. От действий телефонных мошенников пострадала 36-летняя элистинка. Сейчас сотрудники органов внутренних дел выясняют обстоятельства дела. В начале ноября потерпевшая в интернет сети подала заявки в несколько банковских организаций на получение кредита, а через несколько дней ее позвонили и сообщили, что кредит оформлен. Но для его получения необходимо заплатить комиссию - более ста тысяч рублей.После перечисления денежных средств элистинка так и не получила кредит, а телефон якобы банковского сотрудника стал недоступен.



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