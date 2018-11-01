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Сегодня, 12:12

Сотрудниками полиции выявлен факт контробанды наркотических средств в особо крупном размере


Сотрудниками полиции выявлен факт контробанды наркотических средств в особо крупном размереВ республике стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 23 ноября. Она организована МВД совместно с другими правоохранительными структурами, органами государственной власти, и общественными организациями.

Сегодня в головном ведомстве сообщили, что по информации, поступившей от жителей региона, сотрудниками полиции выявлен факт контробанды наркотических средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Всего же за прошедшее 10 месяцев зарегистрировано 331 преступление.



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