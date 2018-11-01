Выявлены факты реализации поддельных спиртных напитков

В очередной раз сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции регионального МВД в ходе оперативно-профилактической операции выявили факты реализации поддельных спиртных напитков.



Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, сотрудниками МВД в одной из закусочных по улице Лермонтова осуществляется реализация контрафактного алкоголя без специальных марок. Сейчас проводится проверка, изъятая продукция направлена на экспертизу. В очередной раз сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции регионального МВД в ходе оперативно-профилактической операции выявили факты реализации поддельных спиртных напитков.Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, сотрудниками МВД в одной из закусочных по улице Лермонтова осуществляется реализация контрафактного алкоголя без специальных марок. Сейчас проводится проверка, изъятая продукция направлена на экспертизу.



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