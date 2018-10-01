За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 8 ДТП

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили сегодня представители ГИБДД. Также в ведомстве отметили, что травмы различной степени тяжести получили 10 человек. В списке пострадавших - несовершеннолетние. Погибших нет.



Также на дорогах региона задержано и отстранено от управления 36 водителей, которые сели за руль автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 6 человек, ранее лишенных права управления. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили сегодня представители ГИБДД. Также в ведомстве отметили, что травмы различной степени тяжести получили 10 человек. В списке пострадавших - несовершеннолетние. Погибших нет.Также на дорогах региона задержано и отстранено от управления 36 водителей, которые сели за руль автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 6 человек, ранее лишенных права управления.



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