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Вчера, 12:17

На пересечении улиц Горького и Пушкина столкнулись три автомобиля


На пересечении улиц Горького и Пушкина столкнулись три автомобиляСегодня на пересечении улиц Горького и Пушкина образовался транспортный затор. Столкнулись сразу три автомобиля. Что значительно затруднило движение транспорта. Ситуацию усугубил и тот факт, что здесь постоянно скапливается огромное количество автомобилей.

И такая картина загруженности на этом участке дороги наблюдается давно. Проблема в том, что хаотично припаркованный транспорт не оставляет места даже для пешеходов. Не проедут здесь в нужный момент и машины экстренных служб. Ситуация требует срочного разрешения.



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