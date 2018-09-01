Осторожно: Мошенники! Нечистых на руку, ловких преступников во все времена хватало. А сегодня, когда в нашу жизнь вошли электроника и кибернетика, многие оказались перед их наглостью просто безоружны. Всё чаще в их сети стали попадать и жители степной республики.



Звонок в дежурную часть отдела полиции Элисты. На другом конце телефона, похоже, очередная жертва мошенников. Со слов звонившего, прошло уже две недели, но покупатели его недвижимости, которым он перечислил предоплату, не выходят на связь. Подобные случаи не редкость. Участились они и в калмыцкой столице. Ведь куплю- продажу теперь можно легко осуществлять через интернет – площадки. С такой же легкостью, по словам сотрудников уголовного розыска, особо доверчивые горожане попадают в сети преступных лиц. Схема их действий предельна проста.



Распространен и такой вид мошенничества, когда объектом внимания становятся люди старшего возраста, пожилые. Не многие из них владеют знаниями и навыками работы с банковскими картами, а это как раз тот случай, когда, под видом помощи, совершаются неблаговидные деяния.



А еще участились случаи взлома мобильного банка с помощью вредоносных приложений, распространяемых через Интернет. Но самый распространенный вид мошенничества – это хищение денежных средств или драгоценностей у пожилых жильцов домов и квартир. Обычно, не прошеные гости наведываются под видом сотрудников соцслужбы и других госструктур. Осторожно: Мошенники! Нечистых на руку, ловких преступников во все времена хватало. А сегодня, когда в нашу жизнь вошли электроника и кибернетика, многие оказались перед их наглостью просто безоружны. Всё чаще в их сети стали попадать и жители степной республики.Звонок в дежурную часть отдела полиции Элисты. На другом конце телефона, похоже, очередная жертва мошенников. Со слов звонившего, прошло уже две недели, но покупатели его недвижимости, которым он перечислил предоплату, не выходят на связь. Подобные случаи не редкость. Участились они и в калмыцкой столице. Ведь куплю- продажу теперь можно легко осуществлять через интернет – площадки. С такой же легкостью, по словам сотрудников уголовного розыска, особо доверчивые горожане попадают в сети преступных лиц. Схема их действий предельна проста.Распространен и такой вид мошенничества, когда объектом внимания становятся люди старшего возраста, пожилые. Не многие из них владеют знаниями и навыками работы с банковскими картами, а это как раз тот случай, когда, под видом помощи, совершаются неблаговидные деяния.А еще участились случаи взлома мобильного банка с помощью вредоносных приложений, распространяемых через Интернет. Но самый распространенный вид мошенничества – это хищение денежных средств или драгоценностей у пожилых жильцов домов и квартир. Обычно, не прошеные гости наведываются под видом сотрудников соцслужбы и других госструктур.



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