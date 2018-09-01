В Хулхуте поисковиками обнаружены боеприпасы времён Второй мировой войны

На территории посёлка Хулхута поисковиками обнаружены боеприпасы времён Второй мировой войны. Оттуда на прямой связи со студией начальник пресс-службы УФСБ России по Калмыкии Александр Молчанов. На территории посёлка Хулхута поисковиками обнаружены боеприпасы времён Второй мировой войны. Оттуда на прямой связи со студией начальник пресс-службы УФСБ России по Калмыкии Александр Молчанов.



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