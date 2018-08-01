В Приютненском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии ГИБДД, житель Элисты выехал на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем под управлением жителя Ставропольского края. В результате аварии оба водителя скончались. Все пассажиры, находившиеся в салонах автомашин, с травмами госпитализированы в ресбольницу. По факту ДТП проводится проверка.



А 18 августа в 20 километрах от поселка Улан-Эрге Яшкульского района также в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля - жительница Юстинского района, двое несовершеннолетних пассажиров получили ранения. Сейчас они находятся в детской республиканской больнице. В Приютненском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии ГИБДД, житель Элисты выехал на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем под управлением жителя Ставропольского края. В результате аварии оба водителя скончались. Все пассажиры, находившиеся в салонах автомашин, с травмами госпитализированы в ресбольницу. По факту ДТП проводится проверка.А 18 августа в 20 километрах от поселка Улан-Эрге Яшкульского района также в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля - жительница Юстинского района, двое несовершеннолетних пассажиров получили ранения. Сейчас они находятся в детской республиканской больнице.



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