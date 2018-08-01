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Сегодня, 12:39

ДТП со смертельным исходом


ДТП со смертельным исходомСегодня в час ночи на 18-м километре автодороги Комсомольский-Артезиан житель Махачкалы за рулем Вольво с полуприцепом, двигаясь с юга на север, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Камазом под управлением жителя Дагестана.

Как сообщают в автоинспекции Калмыкии, большегруз опрокинулся, а легковой автомобиль продолжив движение по инерции, врезался в другой Камаза, стоящий на обочине. В результате ДТП водитель Вольво от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. По этому факту проводится проверка.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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