В Черноземельском районе зафиксировано два случая укусов людей каракуртами

В Черноземельском районе, по данным регионального Минздрава, в этом году зафиксировано два случая укусов людей каракуртами. Эти пауки относится к семейству «черных вдов» и очень ядовиты. Опасный представитель членистоногих был замечен и в жилых домах. В эти дни каракурты атаковали Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.



Жгучая и мучительная боль в ногах, в пояснице, животе и грудной клетке, головокружение. Такие симптомы примерно через пять минут после укуса каракурта почувствовала жительница поселка Комсомольский Ирина Бадма-Гаряева. Ядовитый представитель членистоногих вальяжно разгуливал по полу ее частного дома. Женщина срочно была отправлена в районную больницу.



Отличительная черта каракурта - черный окрас и 13 красных точек на брюшке. После того, как самка откладывает потомство, она съедает своего партнера, который гораздо меньше ее по размеру. Потому второе название этого паука - «черная вдова». Взрослая особь может достигать до 2 сантиметров. Ее яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и парализует нервную систему жертвы. Если вовремя не начать лечение, возможен летальный исход. В основном, человек после укуса выживает, но в течение недели чувствует сильные боли и слабость.



Еще одной жертвой ядовитого каракурта стала сотрудница биосферного заповедника «Черные земли». Сейчас она находится в отпуске. «Черная вдова» застала женщину на садовом участке. Пострадавшая была госпитализирована.



Ареал обитания этих ядовитых пауков – степные и полупустынные зоны с жарким климатом. Чаще всего они водятся в Азербайджане и Казахстане. Кстати, в этих республиках и производится противокаракуртовая сыворотка. Это единственное эффективное лечение от укуса «черной вдовы» при анафилактическом шоке. Пока с этим опасным для человека симптомом может справиться только этот препарат. Потому жителям Калмыкии сегодня стоит тщательнее осматривать приусадебные участки и проверять обувь. Это самое излюбленное место для каракуртов.



В эти дни, судя по сообщениям в социальных сетях, каракурт несколько раз был замечен и на игровых площадках в Элисте. В целом, в Калмыкии за последние десятилетия летальных исходов от укусов этих пауков не зафиксировано. По данным регионального Минздрава, медучреждения республики сегодня готовы к проведению дезинтоксикационной терапии и реанимационным мероприятиям. В Черноземельском районе, по данным регионального Минздрава, в этом году зафиксировано два случая укусов людей каракуртами. Эти пауки относится к семейству «черных вдов» и очень ядовиты. Опасный представитель членистоногих был замечен и в жилых домах. В эти дни каракурты атаковали Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.Жгучая и мучительная боль в ногах, в пояснице, животе и грудной клетке, головокружение. Такие симптомы примерно через пять минут после укуса каракурта почувствовала жительница поселка Комсомольский Ирина Бадма-Гаряева. Ядовитый представитель членистоногих вальяжно разгуливал по полу ее частного дома. Женщина срочно была отправлена в районную больницу.Отличительная черта каракурта - черный окрас и 13 красных точек на брюшке. После того, как самка откладывает потомство, она съедает своего партнера, который гораздо меньше ее по размеру. Потому второе название этого паука - «черная вдова». Взрослая особь может достигать до 2 сантиметров. Ее яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и парализует нервную систему жертвы. Если вовремя не начать лечение, возможен летальный исход. В основном, человек после укуса выживает, но в течение недели чувствует сильные боли и слабость.Еще одной жертвой ядовитого каракурта стала сотрудница биосферного заповедника «Черные земли». Сейчас она находится в отпуске. «Черная вдова» застала женщину на садовом участке. Пострадавшая была госпитализирована.Ареал обитания этих ядовитых пауков – степные и полупустынные зоны с жарким климатом. Чаще всего они водятся в Азербайджане и Казахстане. Кстати, в этих республиках и производится противокаракуртовая сыворотка. Это единственное эффективное лечение от укуса «черной вдовы» при анафилактическом шоке. Пока с этим опасным для человека симптомом может справиться только этот препарат. Потому жителям Калмыкии сегодня стоит тщательнее осматривать приусадебные участки и проверять обувь. Это самое излюбленное место для каракуртов.В эти дни, судя по сообщениям в социальных сетях, каракурт несколько раз был замечен и на игровых площадках в Элисте. В целом, в Калмыкии за последние десятилетия летальных исходов от укусов этих пауков не зафиксировано. По данным регионального Минздрава, медучреждения республики сегодня готовы к проведению дезинтоксикационной терапии и реанимационным мероприятиям.



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