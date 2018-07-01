О сводке ГИБДД. Как сообщают в автоинспекции, за прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, 4 человека погибли, в том числе 1 ребенок, 29 - получили травмы, в их числе семеро несовершеннолетних.



Так, 24 июля ночью гражданин, управляя мотоциклом, двигался по степи в 15 километрах от поселка Иджил Октябрьского района и совершил опрокидывание, от полученных травм скончался на месте. 25 июля, примерно в полночь, житель Татарстана за рулем Дэу на 88 километре Р-22 «Каспий» на подъезде к Элисте выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовой машиной и погиб.



А в пятницу поздно вечером жительница Приютненского района за рулем Шкоды на 244 километре автодороги Р-22, подъезжая к Элисте, также выехала на встречную полосу, совершила столкновение с большегрузом, который в свою очередь, врезался в другие автомобили. В результате ДТП водитель одной из машин и его несовершеннолетний пассажир скончались.



И еще. С 23 по 29 июля на дорогах Калмыкии отстранены от управления 35 человек, севших за руль в состоянии опьянения. О сводке ГИБДД. Как сообщают в автоинспекции, за прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, 4 человека погибли, в том числе 1 ребенок, 29 - получили травмы, в их числе семеро несовершеннолетних.Так, 24 июля ночью гражданин, управляя мотоциклом, двигался по степи в 15 километрах от поселка Иджил Октябрьского района и совершил опрокидывание, от полученных травм скончался на месте. 25 июля, примерно в полночь, житель Татарстана за рулем Дэу на 88 километре Р-22 «Каспий» на подъезде к Элисте выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовой машиной и погиб.А в пятницу поздно вечером жительница Приютненского района за рулем Шкоды на 244 километре автодороги Р-22, подъезжая к Элисте, также выехала на встречную полосу, совершила столкновение с большегрузом, который в свою очередь, врезался в другие автомобили. В результате ДТП водитель одной из машин и его несовершеннолетний пассажир скончались.И еще. С 23 по 29 июля на дорогах Калмыкии отстранены от управления 35 человек, севших за руль в состоянии опьянения.



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