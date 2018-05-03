В Малых Дербетах перед судом предстанет житель Приютненского района

В Малых Дербетах перед судом предстанет 39-летний житель Приютненского района. Он обвиняется в совершении убийства своей тёти и ряда других преступлений. Районной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в совершении ряда преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких.



В случае, если его вина подозреваемого в убийстве будет доказана, то ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. В Малых Дербетах перед судом предстанет 39-летний житель Приютненского района. Он обвиняется в совершении убийства своей тёти и ряда других преступлений. Районной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в совершении ряда преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких.В случае, если его вина подозреваемого в убийстве будет доказана, то ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.



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