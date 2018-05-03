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Сегодня, 12:48

Скончался больной, зараженный КГЛ от укуса клеща


Скончался больной, зараженный КГЛ от укуса клещаСегодня стало известно о первом случае смерти больного крымской геморрагической лихорадкой. Ситуация вокруг заболеваемости КГЛ остается напряженной. Это один из двоих жителей Кетченеровского района, у которого был лабораторно подтвержден диагноз КГЛ. Их состояние было тяжелым. Об этом говорил еще во вторник глава регионального Управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

Всего же, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в больницы обратились более 109 пострадавших от укусов клещей, из них 42 ребенок.

Подробности о ситуации с заболеваемостью КГЛ и как уберечь себя от опасности укусов насекомых сегодня на Радио России-Калмыкия. Этой теме посвящен очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гость программы – глава регионального Роспотребнадзора Джангар Санджиев сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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