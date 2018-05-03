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Вчера, 12:22

Задержан несовершеннолетний вымогатель


Задержан несовершеннолетний вымогательНакануне в органы внутренних дел с заявлением обратился житель Элисты. Он сообщил о преступлении в отношении его несовершеннолетнего сына. Об этом сегодня сообщили в профильном министерстве.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что молодой человек под угрозой применения физической расправы вымогал у 17-ти летнего юноши денежные средства в размере 500 рублей.

По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних « по горячим следам» был задержан подозреваемый в вымогательстве. Им оказался учащийся 9 класса одной из элистинских школ.



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