Задержан несовершеннолетний вымогатель

Накануне в органы внутренних дел с заявлением обратился житель Элисты. Он сообщил о преступлении в отношении его несовершеннолетнего сына. Об этом сегодня сообщили в профильном министерстве.



В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что молодой человек под угрозой применения физической расправы вымогал у 17-ти летнего юноши денежные средства в размере 500 рублей.



По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних « по горячим следам» был задержан подозреваемый в вымогательстве. Им оказался учащийся 9 класса одной из элистинских школ. Накануне в органы внутренних дел с заявлением обратился житель Элисты. Он сообщил о преступлении в отношении его несовершеннолетнего сына. Об этом сегодня сообщили в профильном министерстве.В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что молодой человек под угрозой применения физической расправы вымогал у 17-ти летнего юноши денежные средства в размере 500 рублей.По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних « по горячим следам» был задержан подозреваемый в вымогательстве. Им оказался учащийся 9 класса одной из элистинских школ.



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