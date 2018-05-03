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Вчера, 12:12

В центре Элисты произошло ДТП


В центре Элисты произошло ДТПСегодня с самого утра в центре города – затор. Причиной этому стало ДТП с участием двух пассажирских газелей. Автомобили не смогли разъехаться на небольшом участке дороги. В результате произошло столкновение. Пассажиры – двое взрослых и один несовершеннолетний -получили травмы различной степени тяжести.



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