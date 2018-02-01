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Вчера, 20:00

Калмыкия скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Раменском


Калмыкия скорбит по погибшим в авиакатастрофе в РаменскомВся Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы в Раменском. Глава Калмыкии Алексей Орлов выразил соболезнования от имени жителей республики и от себя лично родным и близким тех, кто трагически погиб в разбившемся самолете Ан-148 в Подмосковье. Он подчеркнул, в частности, что жители Калмыкии глубоко сочувствуют всем тем, кто потерял родных и близких в этой страшной катастрофе, скорбят и переживают боль невосполнимой утраты. Всем тем, кто потерял родных и близких от всего сердца желаем мужества и стойкости, чтобы пережить эту страшную трагедию и большое горе, говорится в обращении.



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