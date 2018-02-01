В Элисте участились случаи телефонного мошенничества

Более ста случаев телефонного мошенничества произошло в Элисте в текущем году. Большая часть из них - это обман граждан в социальных сетях. Злоумышленники взламывают страницу пользователей и просят занять денег в долг. Также под видом близких родственников мошенники звонят по домашнему телефону и сообщают, что совершили ДТП с тяжкими последствиями. При этом извещают о необходимости собрать определенную денежную сумму.



Этот молодой человек подозревается в телефонном терроризме. Звонок причинил материальный и моральный ущерб жительнице Элисты. Обманным путем с ее банковской карты украли 8 тысяч рублей. Мужчина уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы до трехсот шестидесяти часов.



Такой вид телефонного мошенничества появился сравнительно недавно. Злоумышленники представляются сотрудниками банков. При мнимом общении с клиентами, аферистам становятся известны данные карт, с которых списываются средства. В среднем, с одного счёта обманом снимают до 10 тысяч рублей. Чаще всего, в организации таких махинаций участвуют злоумышленники, находящиеся в исправительно-трудовых учреждениях или уже отбывшие срок.



По данным сотрудников МВД, только за прошедший год телефонным аферистам удалось получить более 5 миллионов рублей. Зачастую, доверчивые граждане сами переводят средства на счета вымогателей. Доказать факт телефонного мошенничества крайне сложно. Чтобы установить личности злоумышленников, которые, как правило, находятся в других регионах, необходимо посылать множество запросов в различные банковские организации. Денежные средства, чаще всего, преступники переводят на счета иных лиц или снимают с карт, успевая потратить. Кстати, за хищение чужого имущества в крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.



Способов легкой телефонной наживы мошенниками придумано множество. Теперь они звонят абонентам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Так, очередной жертвой преступников стала жительница Элисты, преподаватель одной из столичных школ. В одночасье женщина лишилась 14-ти тысяч рублей. Более ста случаев телефонного мошенничества произошло в Элисте в текущем году. Большая часть из них - это обман граждан в социальных сетях. Злоумышленники взламывают страницу пользователей и просят занять денег в долг. Также под видом близких родственников мошенники звонят по домашнему телефону и сообщают, что совершили ДТП с тяжкими последствиями. При этом извещают о необходимости собрать определенную денежную сумму.Этот молодой человек подозревается в телефонном терроризме. Звонок причинил материальный и моральный ущерб жительнице Элисты. Обманным путем с ее банковской карты украли 8 тысяч рублей. Мужчина уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы до трехсот шестидесяти часов.Такой вид телефонного мошенничества появился сравнительно недавно. Злоумышленники представляются сотрудниками банков. При мнимом общении с клиентами, аферистам становятся известны данные карт, с которых списываются средства. В среднем, с одного счёта обманом снимают до 10 тысяч рублей. Чаще всего, в организации таких махинаций участвуют злоумышленники, находящиеся в исправительно-трудовых учреждениях или уже отбывшие срок.По данным сотрудников МВД, только за прошедший год телефонным аферистам удалось получить более 5 миллионов рублей. Зачастую, доверчивые граждане сами переводят средства на счета вымогателей. Доказать факт телефонного мошенничества крайне сложно. Чтобы установить личности злоумышленников, которые, как правило, находятся в других регионах, необходимо посылать множество запросов в различные банковские организации. Денежные средства, чаще всего, преступники переводят на счета иных лиц или снимают с карт, успевая потратить. Кстати, за хищение чужого имущества в крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.Способов легкой телефонной наживы мошенниками придумано множество. Теперь они звонят абонентам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Так, очередной жертвой преступников стала жительница Элисты, преподаватель одной из столичных школ. В одночасье женщина лишилась 14-ти тысяч рублей.



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