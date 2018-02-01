Осторожно, мошенники!

Мошенники продолжают выманивать деньги у жителей республики. Теперь они звонят абонентам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Очередной жертвой аферистов стала жительница Элисты, преподаватель одной из столичных школ. В одночасье она лишилась 14-ти тысяч рублей.



Полицейские обращаются к жителям республики с просьбой быть внимательнее к пожилым родственникам и по возможности рассказывать им об известных фактах мошенничества, чтобы избежать аналогичных ситуаций. Мошенники продолжают выманивать деньги у жителей республики. Теперь они звонят абонентам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Очередной жертвой аферистов стала жительница Элисты, преподаватель одной из столичных школ. В одночасье она лишилась 14-ти тысяч рублей.Полицейские обращаются к жителям республики с просьбой быть внимательнее к пожилым родственникам и по возможности рассказывать им об известных фактах мошенничества, чтобы избежать аналогичных ситуаций.



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