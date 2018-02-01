Причина пожара в многоквартирном доме в поселке Аршан, выясняется

Причину пожара в многоквартирном доме в пригородном поселке Аршан, выясняется. По данным регионального Управления МЧС, информация о возгорании поступила от его жильцов общежития утром и уже через пять минут пожарные были на месте ЧП. Дымом был охвачен практически весь второй этаж. Удалось своевременно эвакуировать тех, кто находился в это время в помещении. Пострадавших и погибших нет. Представители городской администрации рассказали, что эвакуированные жильцы будут размещены в здании местного спортклуба. Для них будет организовано горячее питание, а работники социальной службы позаботятся о том, чтобы ни кто из них не остался без необходимой в это время года теплой одежды. Правительством принято решение о выплате материальной помощи. 10 тыс. рублей на каждого члена семьи выделят по заявлениям тех, кто проживает в этом доме по договору найма. По предварительным данным их более 70 человек.



О выполнении поручений Алексея Орлова по организации помощи погорельцам члены правительства проинформируют главу завтрашнем совещании. Причину пожара в многоквартирном доме в пригородном поселке Аршан, выясняется. По данным регионального Управления МЧС, информация о возгорании поступила от его жильцов общежития утром и уже через пять минут пожарные были на месте ЧП. Дымом был охвачен практически весь второй этаж. Удалось своевременно эвакуировать тех, кто находился в это время в помещении. Пострадавших и погибших нет. Представители городской администрации рассказали, что эвакуированные жильцы будут размещены в здании местного спортклуба. Для них будет организовано горячее питание, а работники социальной службы позаботятся о том, чтобы ни кто из них не остался без необходимой в это время года теплой одежды. Правительством принято решение о выплате материальной помощи. 10 тыс. рублей на каждого члена семьи выделят по заявлениям тех, кто проживает в этом доме по договору найма. По предварительным данным их более 70 человек.О выполнении поручений Алексея Орлова по организации помощи погорельцам члены правительства проинформируют главу завтрашнем совещании.



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