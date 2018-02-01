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Сегодня, 10:00

Пожар в многоквартирном доме


Пожар в многоквартирном домеСледователи выясняют причину пожара, произошедшего в многоквартирном доме в пригородном поселке Аршан. По данным Главного Управления МЧС по Калмыкии, информация о возгорании поступила от его жильцов в 6. 24 утра, а уже через пять минут пожарные были на месте ЧП. Дымом был охвачен практически весь второй этаж. Удалось своевременно эвакуировать тех, кто находился в это время в жилом помещении. Пострадавших и погибших нет.

В городской администрации рассказали, что эвакуированные жильцы будут размещены в здании местного спортклуба. Для них также будет организовано горячее питание, а работники социальной службы позаботятся о том, чтобы ни кто из них не остался без необходимой в это время года теплой одежды.



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