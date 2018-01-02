Житель Калмыкии подозревается в незаконном хранении наркотиков

В Калмыкии полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Это случилось на 16 километре автодороги « Элиста- Минеральные воды». В салоне машины сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения, принадлежащее пассажиру- 57 – летнему жителю Целинного района. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В Калмыкии полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Это случилось на 16 километре автодороги « Элиста- Минеральные воды». В салоне машины сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения, принадлежащее пассажиру- 57 – летнему жителю Целинного района. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.



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