Сводка происшествий

7 преступлений на территории республики зарегистрировано в эти дни по данным регионального МВД. Выявлено 108 административных правонарушений. Среди них три факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии, причем гражданами, уже лишенными водительских удостоверений. Не обошлось и без более тяжких преступлений. Напомню, что личный состав полиции в период новогодних праздников переведен на усиленный вариант несения службы. 7 преступлений на территории республики зарегистрировано в эти дни по данным регионального МВД. Выявлено 108 административных правонарушений. Среди них три факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии, причем гражданами, уже лишенными водительских удостоверений. Не обошлось и без более тяжких преступлений. Напомню, что личный состав полиции в период новогодних праздников переведен на усиленный вариант несения службы.



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