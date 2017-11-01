Подозреваемый в убийстве житель Элисты будет заключен под стражу

О сводке. Жителю Элисты, подозреваемому в совершении тяжких преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в октябре этого годы мужчина, находясь в селе Малые Дербеты, нанес местной жительнице несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. После чего потерпевшая обратилась за помощью к соседке. Та вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. А подозреваемый тем временем проник в домовладение и нанес ножевые ранения другой жительнице села. Женщина скончалась на месте происшествия. О сводке. Жителю Элисты, подозреваемому в совершении тяжких преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в октябре этого годы мужчина, находясь в селе Малые Дербеты, нанес местной жительнице несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. После чего потерпевшая обратилась за помощью к соседке. Та вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. А подозреваемый тем временем проник в домовладение и нанес ножевые ранения другой жительнице села. Женщина скончалась на месте происшествия.



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