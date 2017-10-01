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Сегодня, 11:54

Осторожно, мошенники!


Осторожно, мошенники!169 случаев телефонного мошенничества зафиксировано в Калмыкии за 9 месяцев текущего года. 80 из них – это обман граждан в социальных сетях. Злоумышленники взламывают страницу пользователей и просят занять денег в долг. Также под видом близких родственников аферисты звонят по домашнему телефону и сообщают о якобы совершенном ДТП с тяжкими последствиями и просят собрать определенную сумму. Чаще всего, отмечают в МВД, в организации махинаций участвуют лица, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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