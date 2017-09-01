Бывший начальник полиции предстанет перед судом за получение взятки

Бывший начальник полиции межмуниципального отдела «Городовиковский» предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили сегодня в региональном следственном комитете. Следствие установлено, что в период с 8 января 2014 года по 25 мая 2016 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от местного жителя взятку в виде денег в общей сумме 99 тысяч 950 рублей, за совершение незаконных действий, а именно за покровительство незаконной деятельности по реализации спиртосодержащей продукции. Бывший начальник полиции межмуниципального отдела «Городовиковский» предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили сегодня в региональном следственном комитете. Следствие установлено, что в период с 8 января 2014 года по 25 мая 2016 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от местного жителя взятку в виде денег в общей сумме 99 тысяч 950 рублей, за совершение незаконных действий, а именно за покровительство незаконной деятельности по реализации спиртосодержащей продукции.



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