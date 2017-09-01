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Сегодня, 12:22

Бывший начальник полиции предстанет перед судом за получение взятки


Бывший начальник полиции предстанет перед судом за получение взяткиБывший начальник полиции межмуниципального отдела «Городовиковский» предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили сегодня в региональном следственном комитете. Следствие установлено, что в период с 8 января 2014 года по 25 мая 2016 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от местного жителя взятку в виде денег в общей сумме 99 тысяч 950 рублей, за совершение незаконных действий, а именно за покровительство незаконной деятельности по реализации спиртосодержащей продукции.



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