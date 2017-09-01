Очередной чиновник попался на взятке

И вновь взятка. Начальник инспекции государственного жилищного надзора подозревается в должностном преступлении. По версии следствия, в марте текущего года руководитель надзорного ведомства встретилась с гендиректором одной из подконтрольных фирм и предложила сотрудничество. Взамен на сплит- систему – покровительство. Женщина пообещала лояльные проверки со стороны сотрудников жилинспекции и сокрытие выявленных нарушений.



В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. И вновь взятка. Начальник инспекции государственного жилищного надзора подозревается в должностном преступлении. По версии следствия, в марте текущего года руководитель надзорного ведомства встретилась с гендиректором одной из подконтрольных фирм и предложила сотрудничество. Взамен на сплит- систему – покровительство. Женщина пообещала лояльные проверки со стороны сотрудников жилинспекции и сокрытие выявленных нарушений.В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Смотреть полный выпуск новостей



