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Сегодня, 10:00

Серьёзное ДТП произошло в Кетченеровском районе


Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью. Накануне примерно в половине одиннадцатого ночи примерно в 2-хстах км от Элисты на территории Кетченеровского района житель города Волжский, управляя автобусом Сетра, совершавшим рейс Волжский -Махачкала, столкнулся с попутно двигавшимся КАМАЗом под управлением жителя Республики Дагестан. В момент ДТП в автобусе находилось 30 пассажиров. 8 человек пострадали. В том числе двухлетняя девочка. Все они доставлены в Кетченеровскую ЦРБ, в Республиканскую больницу и Детский медицинский центр в Элисте. Как нам только что сообщили из детского центра, ребёнок получивший сотрясение мозга и ушибы, в настоящее время чувствует себя удовлетворительно. И вот что передал по телефону о состоянии пострадавших главный врач Кетченеровской больницы Очир Бадма-Гаряев.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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