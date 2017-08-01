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Вчера, 18:34

За выходные в Элисте произошло ЧП


За выходные в Элисте произошло ЧПЗа выходные в Элисте произошло одно ЧП. С огнем, охватившим территорию Садово-огроднического товарищества «Мелиоратор», боролись более 10 часов. Причина пожара, виновное лицо, материальный ущерб устанавливается. Об этом сообщили уже сегодня на планерке в администрации Элисты.

Теперь необходимо провести мониторинг участков и там, где это требуется, в оперативном порядке уничтожить травостой. Как выяснилось – один из проблемных участков, это местное кладбище. Здесь должны быть начаты работы в самое ближайшее время. Прозвучало и обращение к дачникам, которые несут ответственность за занимаемую территорию, производить необходимые мероприятия и не допускать пожаров.

Глава администрации Окон Нахашкиев назвал срок проведения общего собрания – это среда. А еще дано поручение – разобраться с причиной возгорания на полигоне мусорных отходов. По его словам, горожане продолжают обращаться с жалобой, на возникающие время от времени завесы дыма в восточном районе Элисты. Между тем, ответственность за это несет частная коммерческая компания СпецАТХ, в собственности которой и находится полигон.



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