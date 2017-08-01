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Сегодня, 12:47

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств


Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средствСотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В рамках профилактической операции «Мак-2017» у одного из столичных магазин по улице Ленина был задержан безработный элистинец 1986 года рождения. У него обнаружили и изъяли пачку из-под сигарет, в которой находилось 14 капсул и вещество растительного происхождение темного цвета.

В настоящее время вещества направлены на исследование в экспертно- криминалистический центр МВД. В отношении задержанного будет принято процессуальное решение. По этому факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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