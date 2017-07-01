С начала пожароопасного периода в Калмыкии зарегистрировано более 100 ландшафтных пожаров. Общая площадь составила около 110 гектаров. Большая их часть произошла по причине человеческой халатности. Правительство региона уже рекомендовало главам районных и сельских администраций усилить работу по опашке населенных пунктов.



Очередной пожар на одной из улиц села Троицкое. Огнеборцы прибыли на место за 10 минут. Таковы новые нормативы. В сухую погоду одинаково быстро горят и трава, и жилые строения.



Пластиковые бутылки, одежда и предметы быта, все охвачено огнем.

По словам местных жителей, несанкционированная свалка появилась здесь больше 5 лет назад.



Огнем уничтожено более тысячи квадратных метров. Быстрому распространению пожара способствовал ветер. Сейчас выясняются причины ЧП. Самый эффективный способ борьбы с возгоранием – вовремя вспаханные границы земли. Они не дадут разгуляться стихии. Об этом же говорил Глава республики Алексей Орлов в преддверии пожароопасного периода и дал поручения по проведению опашки на всех прилегающих к населенным пунктам территориях и лесополосах.



В селе Троицкое площадь опашки на сегодняшний день – около 12 километров, организован выкос сухой травы. Если все необходимые меры будут проводиться вовремя, то в пожароопасный период удастся защитить населенные пункты от огня. За это отвечают органы местного самоуправления.



Причиной пожара может стать всего одна непотушенная сигарета. По словам инспектора МЧС Антона Марковского, с начала года в Целинном районе зарегистрировано 30 возгораний сухой растительности и мусора. За нарушение правил особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 8 граждан.



Пожары можно предотвратить, уверены сотрудники МЧС. Главное – вовремя принять необходимые меры. С начала пожароопасного периода в Калмыкии зарегистрировано более 100 ландшафтных пожаров. Общая площадь составила около 110 гектаров. Большая их часть произошла по причине человеческой халатности. Правительство региона уже рекомендовало главам районных и сельских администраций усилить работу по опашке населенных пунктов.Очередной пожар на одной из улиц села Троицкое. Огнеборцы прибыли на место за 10 минут. Таковы новые нормативы. В сухую погоду одинаково быстро горят и трава, и жилые строения.Пластиковые бутылки, одежда и предметы быта, все охвачено огнем.По словам местных жителей, несанкционированная свалка появилась здесь больше 5 лет назад.Огнем уничтожено более тысячи квадратных метров. Быстрому распространению пожара способствовал ветер. Сейчас выясняются причины ЧП. Самый эффективный способ борьбы с возгоранием – вовремя вспаханные границы земли. Они не дадут разгуляться стихии. Об этом же говорил Глава республики Алексей Орлов в преддверии пожароопасного периода и дал поручения по проведению опашки на всех прилегающих к населенным пунктам территориях и лесополосах.В селе Троицкое площадь опашки на сегодняшний день – около 12 километров, организован выкос сухой травы. Если все необходимые меры будут проводиться вовремя, то в пожароопасный период удастся защитить населенные пункты от огня. За это отвечают органы местного самоуправления.Причиной пожара может стать всего одна непотушенная сигарета. По словам инспектора МЧС Антона Марковского, с начала года в Целинном районе зарегистрировано 30 возгораний сухой растительности и мусора. За нарушение правил особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 8 граждан.Пожары можно предотвратить, уверены сотрудники МЧС. Главное – вовремя принять необходимые меры.



Смотреть полный выпуск новостей



