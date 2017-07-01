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Сегодня, 17:44

Расследование уголовного дела продолжается


Расследование уголовного дела продолжаетсяПо распоряжению Главы региона Алексея Орлова все расходы на дальнейшую реабилитацию 59-летней Клавдии Сангаджиевой, которой был причинен тяжкий вред здоровью по вине врачей республиканской больницы, возьмет на себя Правительство Калмыкии. Накануне от лица региональных медицинских ведомств и Минздрава извинения родственникам пострадавшей принес Заместитель Председателя правительства по социальным вопросам Мерген Бадма – Гаряев. Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли. Операция показала наличие в брюшной полости марлевого тампона, оставленного после оперативного вмешательства в 2009 году. По данному факту заведено уголовное дело.



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