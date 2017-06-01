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Вчера, 20:59

В Черноземельском районе произошло ДТП


В Черноземельском районе произошло ДТПИ начинаем выпуск с сообщения о ДТП. В эти минуты сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии в Черноземельском районе. В 14 часов 45 минут на автодороге п.Комсомольский – п.Артезиан. произошло опрокидывание пассажирского микроавтобуса «Мерседес».
Он следовал из Нижнего Новгорода в Баку, выехал накануне во втором часу дня. Все пассажиры – граждане Азербайджана. Они ехали на отдых. Как сообщают наши коллеги из Нижнего Новгорода, автобус не принадлежит ни одной транспортной компании. Это был частный рейс.
По данным министерства здравоохранения Калмыкии, на место происшествия сразу же были направлены бригады специалистов. По словам главного хирурга Минздрава республики, состояние пострадавших удовлетворительное.



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