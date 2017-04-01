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Сегодня, 12:04

Элистинские школьницы помогли спасти пенсионеров


Юные герои нашего времени. Элистинские школьницы помогли спасти пенсионеров. В одном из частных дворов произошло возгорание камыша. Огонь распространился на деревянные постройки и едва не спалил дом ветеранов труда Щербаневых. И если бы не девятиклассницы, которые и начали спасательную операцию, все могло бы закончиться трагедией.

Огонь не пощадил ветхие деревянные постройки, от которых осталась лишь груда искореженных обломков. Возгорание началось за двором дома номер 1 по улице Каляева, горел камыш. Проходившие мимо девятиклассницы увидели пламя, грозившее перекинуться на территорию домовладения, и забили тревогу: звонили в пожарную часть МЧС, стучались в окна соседям. В суматохе сразу не смогли понять, где же входная дверь, ведущая во двор дома номер 1. Позже узнали, что там проживают пожилые люди. Осведомленные об этом соседи и пришли первыми на помощь. Сейчас бабушка Дуся не помнит имена своих спасителей, но она, как и ее дочь, Галина Никулина, благодарна всем, кто не остался равнодушным.

Пока пожарные боролись с огнем, все это время девочки находились рядом, проявляя искреннюю заботу о стариках. На всякий случай даже припасли лекарства.

Ну, а руководство пожарной службы уверено, что благодаря смелым и решительным действиям школьниц, удалось предотвратить беду.

Между тем, в интервью Вестям, школьницы сообщили о том, что на классном собрании приняли решение - взять шефство над ветеранами труда – Андреем и Евдокией Щербаневыми.
О том, что девочки ей стали как родные, признается и баба Дуся.









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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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