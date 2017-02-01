В Яшкульском районе от угарного газа пострадала многодетная семья

Под наблюдением врачей продолжает находиться девочка, чья семья по предварительной версии пострадала от отравления угарным газом. ЧП накануне произошло в поселке Яшкуль. А сегодня из районной больницы была выписана ее старшая сестра.



В 7.20 утра накануне в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о плохом самочувствии своих несовершеннолетних детей. После осмотра специалистов двух девочек сразу госпитализировали, мать с младшей дочкой и сыном после оказания им медпомощи отпустили домой.



Уже сегодня 16-летнюю девочку, которая находилась в Яшкульской больнице выписали домой. Ее 13-летняя сестра до сих пор под наблюдением специалистов республиканского детского медицинского центра, куда она в тот же день была доставлена в тяжелом состоянии. После проведения реанимационных мероприятий, по словам врачей, состояние ее улучшилось.



Как выяснилось, девочки пострадали больше остальных, так как их комнаты находились на втором этаже дома, вблизи очага поступления угарного газа. По предварительной версии причиной отравления детей могла стать неисправность газового оборудования. В настоящее время по данному факту сотрудники Яшкульского следственного отдела следственного комитета проводят проверку.



В этом случае, к счастью, все обошлось без печальных последствий. Но в такой ситуации может оказаться любой. Только в этом году в сводках не раз появлялась информация о жертвах угарного газа. В январские праздники так погибли 2 жителя Лагани. Причина утечки - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По данным специалистов МЧС, к трагедии в большинстве случаев приводит элементарное несоблюдение правил безопасности. Спасатели еще раз напоминают, что при обильных снегопадах и резкой перемене погоды надо проявлять особую бдительность. Халатное отношение к газовым приборам может привести к разрушению дымоходов. А главное, хозяева частных секторов обязательно должны заключать договор на техобслуживание газового оборудования. Есть ли он у чудом оставшейся в живых женщины, предстоит выяснить следствию. Под наблюдением врачей продолжает находиться девочка, чья семья по предварительной версии пострадала от отравления угарным газом. ЧП накануне произошло в поселке Яшкуль. А сегодня из районной больницы была выписана ее старшая сестра.В 7.20 утра накануне в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о плохом самочувствии своих несовершеннолетних детей. После осмотра специалистов двух девочек сразу госпитализировали, мать с младшей дочкой и сыном после оказания им медпомощи отпустили домой.Уже сегодня 16-летнюю девочку, которая находилась в Яшкульской больнице выписали домой. Ее 13-летняя сестра до сих пор под наблюдением специалистов республиканского детского медицинского центра, куда она в тот же день была доставлена в тяжелом состоянии. После проведения реанимационных мероприятий, по словам врачей, состояние ее улучшилось.Как выяснилось, девочки пострадали больше остальных, так как их комнаты находились на втором этаже дома, вблизи очага поступления угарного газа. По предварительной версии причиной отравления детей могла стать неисправность газового оборудования. В настоящее время по данному факту сотрудники Яшкульского следственного отдела следственного комитета проводят проверку.В этом случае, к счастью, все обошлось без печальных последствий. Но в такой ситуации может оказаться любой. Только в этом году в сводках не раз появлялась информация о жертвах угарного газа. В январские праздники так погибли 2 жителя Лагани. Причина утечки - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По данным специалистов МЧС, к трагедии в большинстве случаев приводит элементарное несоблюдение правил безопасности. Спасатели еще раз напоминают, что при обильных снегопадах и резкой перемене погоды надо проявлять особую бдительность. Халатное отношение к газовым приборам может привести к разрушению дымоходов. А главное, хозяева частных секторов обязательно должны заключать договор на техобслуживание газового оборудования. Есть ли он у чудом оставшейся в живых женщины, предстоит выяснить следствию.



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