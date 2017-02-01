Вступил в силу приговор в отношении Санана Санджиева

Вступил в законную силу приговор Целинного районного суда в отношении бывшего управляющего районным отделением «Россельхозбанк» Санана Санджиева. Имея доступ к информации о состоянии счетов клиентов, он присвоил путем обмана по подложным расходным документам более полутора миллиона рублей. Впоследствии денежные средства Санджиев обналичивал из кассы банка и обращал их в свою пользу. В результате Банку причинен ущерб в особо крупном размере. Санджиев ранее был судим за аналогичные преступления, совершенные с использованием своего служебного положения, и за совершение указанного выше преступления суд приговорил Санджиева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вступил в законную силу приговор Целинного районного суда в отношении бывшего управляющего районным отделением «Россельхозбанк» Санана Санджиева. Имея доступ к информации о состоянии счетов клиентов, он присвоил путем обмана по подложным расходным документам более полутора миллиона рублей. Впоследствии денежные средства Санджиев обналичивал из кассы банка и обращал их в свою пользу. В результате Банку причинен ущерб в особо крупном размере. Санджиев ранее был судим за аналогичные преступления, совершенные с использованием своего служебного положения, и за совершение указанного выше преступления суд приговорил Санджиева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



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