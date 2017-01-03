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Вчера, 11:00

Количества тяжких и особо тяжких преступлений в республике снизилось


Количества тяжких и особо тяжких преступлений в республике снизилось10 уголовных дел за организацию незаконной игорной деятельности, 253 человека повторно привлечены к ответственности за нетрезвую езду. Это данные, прозвучавшие сегодня на расширенном заседании коллегии МВД. В подведении итогов оперативно-розыскной деятельности приняли участие руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов республики.
Министр внутренних дел республики Андрей Мишагин отметил на территории региона снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж, грабежей, вымогательств, угонов транспортных средств.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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