Количества тяжких и особо тяжких преступлений в республике снизилось

10 уголовных дел за организацию незаконной игорной деятельности, 253 человека повторно привлечены к ответственности за нетрезвую езду. Это данные, прозвучавшие сегодня на расширенном заседании коллегии МВД. В подведении итогов оперативно-розыскной деятельности приняли участие руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов республики.

Министр внутренних дел республики Андрей Мишагин отметил на территории региона снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж, грабежей, вымогательств, угонов транспортных средств. 10 уголовных дел за организацию незаконной игорной деятельности, 253 человека повторно привлечены к ответственности за нетрезвую езду. Это данные, прозвучавшие сегодня на расширенном заседании коллегии МВД. В подведении итогов оперативно-розыскной деятельности приняли участие руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов республики.Министр внутренних дел республики Андрей Мишагин отметил на территории региона снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж, грабежей, вымогательств, угонов транспортных средств.



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